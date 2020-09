Sardegna: tentava di svuotare conto corrente con sistema "sim-swap", denunciato a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Sim ottenuta illegalmente per svuotare al conto corrente dell'ignara vittima. Era questo il sistema, conosciuto sotto il nome di "sim swap", utilizzato da un truffatore residente a Torre del Greco (Napoli) che è stato smascherato e denunciato dalla sezione Financial cybercrime della Polizia postale di Cagliari, con il coordinamento del servizio Polizia postale di Roma e sotto la direzione della Procura della Repubblica del capoluogo sardo. L'indagine è partita dopo la denuncia alla Polizia postale dell'amministratore unico di una società di "commercio all'ingrosso di prodotti e servizi per confezioni regali, souvenirs e gadget" il cui conto corrente online era stato oggetto di un accesso informatico abusivo che aveva generato un bonifico fraudolento verso un conto corrente apparentemente sconosciuto. L'uomo si è accorto che, improvvisamente e senza apparente motivo, la scheda sim del suo telefono cellulare aveva smesso di funzionare. Contattato immediatamente il servizio clienti del proprio gestore telefonico, egli aveva potuto appurare che, solo pochi minuti prima, qualcuno si era spacciato per lui, e si era rivolto allo stesso gestore telefonico richiedendo l'emissione di una nuova scheda sim, adducendo come pretesto che la precedente scheda fosse smagnetizzata. (segue) (Rsc)