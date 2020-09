Sardegna: tentava di svuotare conto corrente con sistema "sim-swap", denunciato a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passo successivo è stato svuotare il conto corrente della vittima o, per lo meno, tentare di farlo, visto che questa, una volta accortosi dell'anomalia, ha denunciato il tutto alla Polizia Postale che è riuscita sin da subito a bloccare il rapporto bancario ove era ancora giacente la somma trafugata prima che questa fosse incassata dal truffatore. Successivamente, attraverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Cagliari su richiesta del sostituto procuratore dottor Daniele Caria, l'intero ammontare di quanto sottratto alla vittima è stato recuperato, mostrando ancora una volta come il fattore–tempo, nella denuncia e nell'intervento delle Autorità, rappresenti un elemento decisivo per il buon esito delle attività di contrasto nel campo dei reati informatici. L'attività investigativa ancora in corso è diretta alla ricerca di eventuali complici del titolare del conto beneficiario del denaro provento di reato. (Rsc)