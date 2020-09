Turismo: Palermo (Cdp), nuovo Fondo investe in strutture storiche e iconiche del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo nazionale per il turismo punta ad investire in strutture storiche e iconiche del paese, che spesso sono rappresentative loro stesse di una destinazione, muovono intere filiere e danno un contributo importante alla generazione di occupazione e indotto, rappresentando quindi un volano del turismo in Italia. Così l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, durante la conferenza stampa di presentazione del Fondo. "Si tratta di un modello non invasivo, che punta a sostenere le strutture investendo nel loro ammodernamento e preservando al contempo la gestione attuale: il lancio del Fondo completa i quattro importanti pilastri di sostegno al settore lanciati qualche anno fa", ha detto. L'Ad ha poi ricordato il Fondo nazionale per l'innovazione lanciato da Cdp, sottolineando l'importanza di investire in quella direzione anche in relazione al comparto turistico. "Abbiamo già finanziato 11 startup nel settore, ma l'obiettivo finale è quello di far nascere nuove iniziative che contribuiscano ad innovare il settore soprattutto al Sud, e traghettare il turismo italiano verso un maggiore sviluppo", ha aggiunto Palermo, parlando poi anche dell'importanza del "consolidamento dei gestori, con Cdp che ha già investito su Rocco Forte e Th Resorts". "Riteniamo, infine, che investire nelle strutture alberghiere in Italia e sostenerne lo sviluppo sia fondamentale", ha concluso. (Ems)