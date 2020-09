Sardegna: tre arresti dopo blitz Squadra mobile in circolo di Cagliari, recuperati armi e droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz della Squadra mobile della Questura di Cagliari in un circolo privato del quartiere Is Mirrionis di Cagliari dove sono stati recuperate armi e droga: in manette sono finiti Emanuele Moi, di 48 anni, Marcello Congiu di 45 e Mihai Florin Porcedda, 34. Il circolo, in buona sostanza, era diventato un fiorente market della droga che, infatti, gli agenti hanno trovato addosso a Porcedda (4 grammi di cocaina e 60 euro nascosti nella biancheria intima) e a Congiu (80 grammi di hashish). A casa di Emanuele Moi, presidente del circolo, gli agenti in un mobiletto hanno ritrovato scacciacani modificata e trasformata in una pistola calibro 6,35. Nel caricatore c'erano tre cartucce. Nello stesso mobile c'erano anche 190 grammi di marijuana. Moi è finito in carcere a Uta, mentre Congiu e Porcedda agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. (Rsc)