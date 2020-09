Sardegna: da Regione cinque milioni per le società sportive dilettantistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna sosterrà con oltre 5 milioni e 200 mila euro le società e associazioni sportive dilettantistiche. Con l'approvazione definitiva sono in via di definizione le procedure che daranno un sostegno concreto al mondo dello sport. "Si tratta - ha detto il presidente della Regione Christian Solinas - di un prezioso contributo forfettario a fondo perduto per tutte le società e associazioni dilettantistiche della Sardegna, duramente colpite dagli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Tali associazioni, prosegue il presidente, svolgono una funzione sociale di estrema importanza soprattutto in favore dei nostri giovani, avviandoli a molte discipline e alla percezione di preziosi valori". (segue) (Rsc)