Sardegna: da Regione cinque milioni per le società sportive dilettantistiche (3)

- Ulteriori 250 mila euro sono stati stanziati a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega Pro, aventi sempre sede operativa nell'Isola. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti e al fine di assicurare una maggiore celerità nell'erogazione, secondo quanto disposto dalla legge, le somme a favore delle Società e associazioni sportive dilettantistiche con sede operativa in Sardegna verranno erogate per il tramite dei Comitati regionali delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, le quali provvederanno a distribuire le somme ricevute secondo criteri stabiliti d'intesa con il Comitato dello Sport. Le somme spettanti alle singole società o associazioni sportive dilettantistiche viene determinato secondo alcuni parametri: numero di tesserati, presenza di settore giovanile, numero dei Campionati in cui è impegnata la Società, categoria o rilevanza dei Campionati. Se una Società sportiva dilettantistica risulta affiliata a due o più Enti o Federazioni per la stessa disciplina sportiva, può ricevere il contributo una sola volta. (segue) (Rsc)