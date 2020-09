Salerno: all'XI Forum della Borsa della ricerca 2020 il lancio di "Startime"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'XI Forum della Borsa della Ricerca, l'iniziativa realizzata dalla Fondazione Emblema in collaborazione con l'Università di Salerno, nata per favorire l'incontro e il dialogo tra chi nelle università si occupa di ricerca e chi nelle aziende fa innovazione. All'interno della Borsa della Ricerca 2020 sono stati organizzati oltre 800 appuntamenti tra 106 gruppi di ricerca e 70 grandi aziende nazionali e multinazionali e 59 pitch di spin off universitari provenienti da 27 università. Tutte le attività sono stare realizzate on line all'interno del portale della Borsa. Al termine dei lavori sono stati conferiti i BdRAwards, premi della Borsa della Ricerca pensati per sostenere concretamente le realtà partecipanti e trasformare le idee in progetti innovativi. I BdR Awards 2020 sono stati assegnati da Amadori, Automobili Lamborghini, Eureka! Ventures e Huawei. La novità della Borsa della Ricerca 2020 è stato il lancio di "Startime" il nuovo acceleratore per spin off e startup accademiche promosso dalla Fondazione Emblema. Nato dall'esperienza decennale della Borsa della Ricerca e da oltre 40 scuole di autoimprenditoria realizzate in 27 atenei italiani, Startime si fonda su un modello innovativo di "acceleratore volante" con un percorso di attività a supporto di nuove imprese presenti su tutto il territorio nazionale e attività on line che consentono di entrare in connessione con colleghi e mentor senza alcun vincolo territoriale. "Con Startime vogliamo dare un contributo concreto alla nascita e alla crescita di tanti spin off universitari - ha dichiarato Tommaso Aiello, presidente della Fondazione Emblema. "Startime sarà un acceleratore diffuso su tutto il territorio nazionale e aperto a ricercatori con qualsiasi specializzazione: metteremo a disposizione strumenti di supporto personalizzati, la rete di relazioni costruita con la Borsa della Ricerca e l'aiuto finanziario necessario per le prime fasi delle nuove imprese". (segue) (Ren)