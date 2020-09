Imprese: un centro di ricerca gestito da Cnr e Psts nell'ex centrale Enel di Augusta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La creazione di un centro di ricerca affidato a partner di rilievo come Cnr e Parco Scientifico e realizzato negli spazi non più utilizzati di una centrale termoelettrica è un chiaro esempio di come sostenibilità ed economia circolare possano generare valore, confermando che la transizione energetica in atto rappresenta una grande opportunità per il paese e per il territorio”, ha commentato Carlo Tamburi, direttore di Enel Italia. "Sostenere la nascita e la promozione del Centro di ricerca di Augusta, animandolo con ricercatori e competenze, è strategico per il paese nel suo complesso ma anche per il Cnr e per la Regione Sicilia, che devono e vogliono affrontare la transizione energetica e la riconversione industriale, azioni fondamentali per il rilancio economico in armonia con le strategie e gli obiettivi del più ampio contesto europeo e nell’ottica del green deal”, ha aggiunto il presidente del Cnr, Massimo Inguscio. “Il Parco scientifico e tecnologico della Sicilia, società strategica della Regione per la ricerca scientifica e tecnologica, contribuirà alle attività grazie alle esperienze e conoscenze acquisite in quasi trent’anni di attività con l'obiettivo di creare nuove opportunità al territorio più industrializzato della Regione con attenzione a tutela della salute e dell'ambiente", ha aggiunto il presidente del Parco scientifico Giuseppe Scuderi. Oltre ai laboratori dove condurre la sperimentazione, il Centro di ricerca sarà dotato di uffici, una sala conferenze e di tutti gli elementi necessari per renderlo un polo autonomo. La realizzazione del centro di ricerca, prosegue la nota, completa la riqualificazione del sito: ulteriori parti dell’ex centrale termoelettrica ad olio combustibile sono infatti riconvertiti o in corso di riconversione per la produzione di energia da fonti rinnovabili e in aree di stoccaggio e deposito. (Com)