Imprese: Intesa Sanpaolo e Banco Alimentare presentano "Ri-Pescato", a persone bisognose il pesce confiscato dalle capitanerie

- Intesa Sanpaolo e Banco Alimentare hanno presentato oggi ai Mercati agroalimentari Sicilia (Maas) il progetto nazionale “Ri-Pescato: dal mercato illegale al mercato solidale” finalizzato al recupero e alla lavorazione del pesce sequestrato e alla sua distribuzione agli enti caritativi. Stando al relativo comunicato stampa, la banca si è resa promotrice e sostenitrice del nuovo progetto per assicurare che il prodotto, altamente deperibile e allo stesso tempo con un elevato valore nutrizionale, sia destinato a chi vive situazioni di difficoltà sociale ed economica. La Sicilia è infatti la prima regione di sviluppo dell’iniziativa che si svolge grazie al lavoro congiunto di diversi soggetti: le capitanerie di porto siciliane, il Maas, la Società italiana di medicina veterinaria preventiva, e gli enti caritativi convenzionati con la rete del Banco Alimentare. Nei primi 18 mesi di sperimentazione, prosegue la nota, il progetto ha consentito la distribuzione di circa 83 mila pasti a persone bisognose grazie al recupero di oltre circa 12 mila chili di pescato di frodo: dopo la confisca il prodotto viene conservato in celle frigorifere idonee fino alla certificazione di idoneità al consumo umano, per poi essere trasferito presso cooperative locali per essere lavorato, congelato e infine distribuito alle organizzazioni caritative siciliane. L’impatto sociale e i benefici del progetto sono numerosi: il contenimento dello spreco alimentare, la tutela della salute, il rispetto dei valori di legalità (potrebbe essere immesso sul mercato illegalmente), la salvaguardia dell’economia del territorio e dell’occupazione. (segue) (Com)