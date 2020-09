Piemonte: sport, Regione approva nuova legge quadro dopo 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato ieri sera la nuova Legge quadro dello Sport. Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, sottolinea che uno dei suoi ultimi interventi, ai tempi in cui era assessore regionale allo Sport, era stato consegnare al Consiglio una proposta di riforma condivisa con tutto il mondo sportivo piemontese. Nella passata legislatura, purtroppo, questo lavoro si era fermato e la riforma era rimasta chiusa in un cassetto per 5 anni. Oggi finalmente la nuova legge vede la luce, attualizzata e aggiornata grazie al lavoro fatto nel primo anno di governo dall’Assessore allo Sport della sua Giunta, e approvata all’unanimità da tutte le forze politiche del territorio. Il Governatore del Piemonte sottolinea che per lui, come Presidente, "è un motivo di grande orgoglio, perché dotiamo finalmente di uno strumento efficace e moderno lo sport piemontese, sostituendo una norma che aveva più di 20 anni". Soddisfazione anche dall'assessorato allo Sport, dove si parla di "giornata storica per lo sport piemontese" per un testo unico che regolamenta il rapporto tra istituzioni e realtà sportive e che vuole garantire una maggiore efficienza di tutto il settore. La Regione Piemonte decide "di muoversi verso un approccio che garantisca maggiore organicità, un attenzione più accurata nei confronti degli impianti e un approccio più attento per quanto riguarda la promozione sportiva". "Innovativo è stato anche il metodo di stesura della nuova legge. Per la sua scrittura, infatti, l’assessorato allo Sport ha deciso di istituire una serie di tavoli con le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva, il Coni e tutte le altre realtà del settore. Da una fitta collaborazione e dal dialogo con tutti questi soggetti è nata una legge pensata per essere costruita collegialmente, non calata dall’alto, scritta con chi vive lo sport tutti i giorni e destinata a chi fa vivere lo sport tutti i giorni". (segue) (Rpi)