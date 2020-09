Sardegna: verso approvazione progetto per approvvigionamento idrico di Alta Gallura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo per l'approvvigionamento idrico dell'Alta Gallura dalla diga del Rio Pagghiolu. L'ha indetta l'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna. L'obiettivo è il superamento delle attuali criticità. Le nuove opere permetteranno l'alimentazione idrica del territorio utilizzando le acque dell'invaso di Monti de Deu, sul rio Pagghiolu, attraverso un collegamento di circa 7 chilometri di condotte adduttrici con il l'impianto di potabilizzazione di Pischinaccia che sarà potenziato e ampliato. La richiesta di convocazione della Conferenza è arrivata dal gestore Abbanoa Spa, soggetto attuatore dell'intervento. Gli Enti coinvolti nel procedimento dovranno ora far pervenire gli atti di loro competenza, necessari a dare il via libera al progetto. La procedura nel suo complesso si concluderà a fine novembre, secondo tempistiche scandite dalla legge. (segue) (Rsc)