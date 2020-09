Sardegna: i musei di Cagliari aderiscono alle "Giornate europee del patrimonio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i Musei civici di Cagliari aderiscono alle "Giornate europee del patrimonio" che quest'anno hanno un tema specifico: "Imparare per la vita" con due importanti iniziative dedicate all'accessibilità e all'inclusione. Sabato 26 settembre alle 11 e alle 17 sarà possibile prenotare una visita guidata dedicata ai non vedenti. l percorso prevede la possibilità di esplorare con le mani i bronzi della Collezione Ingrao, del Fondo Francesco Ciusa e della mostra temporanea "Back to the 80's". Guidati da uno storico dell'arte i partecipanti scopriranno i protagonisti, le tecniche, i soggetti e le caratteristiche delle produzioni scultoree dal XIX secolo ai giorni nostri. Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite il sito dei Musei civici di Cagliari: sistemamuseale.museicivicicagliari.it/prenotazione-galleria-comunale nella sezione "Visita speciale – Giornate europee del patrimonio". (segue) (Rsc)