Abruzzo: a L’Aquila nuove iniziative di Camera di Commercio per assicurare ripartenza

- La Camera di commercio dell'Aquila ha reso noto che la giunta camerale, ha approvato ulteriori misure utili a supportare le imprese della provincia in questa delicata fase di ripartenza. In particolare sono stati approvati due bandi per l'erogazione di contributi alle imprese del settore turistico, nonché di tutti gli altri settori produttivi nell'ambito del Punto impresa digitale (Pid), per uno stanziamento complessivo di 250.000 euro. Il bando turismo prevede voucher per la formazione sulle misure adottate nella struttura, ma anche per la formazione sulle competenze e tecnologie digitali in attuazione del Piano transizione 4.0, per l'assunzione di nuovo personale, per la copertura wi-fi delle strutture, per il posizionamento strategico on line, l'acquisto di spazi web e pubblicità on line e di sistemi di gestione delle prenotazioni. Il bando Pid intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e medie imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative didigitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale sono espressamente descritti nel bando. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 5 novembre 2020. (Gru)