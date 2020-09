Regionali: Iannone, Fd'I prima forza del centrodestra, complimenti agli eletti, ora aprire fase nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'impegno dei nostri 50 candidati al Consiglio regionale di tutti i dirigenti di Partito sui territori Fratelli d'Italia è il primo partito del Centrodestra in Campania, un Partito che cresce nel suo consenso pure in un contesto di grave sconfitta per la coalizione". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di Fd'I in Campania. "Desidero rivolgere i complimenti ai quattro consiglieri Regionali che evidentemente sono stati i più bravi ad intercettare il consenso: agli onorevoli Nunzio Carpentieri, Michele Schiano, Marco Nonno e Alfonso Piscitelli vanno i miei auguri di buon lavorocerto che saranno la voce dei territori e di tutto il Partito in Consiglio regionale. Insieme a loro, ai parlamentari del territorio Cirielli e Petrenga, ai coordinamenti provinciali lavoreremo per aprire una nuova stagione politica subito dopo i ballottaggi delle elezioni comunali. È evidente che bisogna aprire una nuova fase nel Centrodestra campano partendo proprio dai risultati che impongono realismo e un cambio di metodo anche in vista delle prossime elezioni comunali che interesseranno i capoluoghi campani". (segue) (Ren)