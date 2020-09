Sardegna: arrivano gli aiuti per gli agriturismi colpiti dalla crisi Covid, pronti 4 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una boccata di ossigeno importante per i circa 550 agriturismi sardi che in questi mesi hanno subito ingenti perdite a causa del Covid - afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Ringraziamo la struttura dell'assessorato all'agricoltura e l'onorevole Maieli per la stretta collaborazione che ha consentito di arrivare in tempi stretti al bando. Adesso è importante recarsi a stretto giro nei nostri uffici Caa, presenti in tutto il territorio regionale per impostare le domande". Ogni azienda agricola agrituristica ha diritto ad una quota fissa pari a 3 mila euro, più una quota variabile in funzione del numero di servizi offerti, fino ad un massimo di 7mila euro (nella tabella che segue sono specificati gli importi). L'aiuto è pari al 100 per cento del contributo concesso. (segue) (Rsc)