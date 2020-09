Turismo: nasce Fondo nazionale di Cdp, investimenti fino a 2 miliardi in alberghi storici e iconici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti rafforza il suo impegno per il turismo, settore chiave per l’economia italiana, che rappresenta il 13 per cento del Pil e il 15 per cento dell’occupazione: su proposta dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo, il consiglio di amministrazione di Cdp, presieduto dal presidente Giovanni Gorno Tempini, ha approvato la nascita del Fondo nazionale del turismo, presentato in occasione di una conferenza stampa nella sede di Cdp di via Goito alla presenza del ministro per i Beni e le Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e dei vertici di Cdp. Stando al relativo comunicato stampa, il Fondo si inserisce nella più ampia strategia di Cdp a sostegno del settore, articolata su quattro pilastri: la formazione, e quindi l'offerta di percorsi di alta formazione professionale per la crescita qualitativa dell’ospitalità Made in Italy (a dicembre Cdp ha avviato, in collaborazione con Th Resorts e l’università Ca’ Foscari, la Scuola Italiana di ospitalità, per formare la nuova classe manageriale nel settore del turismo); l'innovazione, e quindi lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi (a gennaio Cdp ha avviato il Fondo nazionale innovazione per il sostegno alle imprese del settore); il consolidamento dei gestori, con la creazione di campioni nazionali nella gestione di strutture alberghiere anche attraverso la leva dell’equity; e la valorizzazione degli asset immobiliari, con l'acquisto e ammodernamento delle strutture alberghiere promuovendo la separazione tra proprietà immobiliare e gestione alberghiera, per garantire adeguati investimenti ed elevati standard qualitativi. (segue) (Com)