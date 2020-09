Turismo: nasce Fondo nazionale di Cdp, investimenti fino a 2 miliardi in alberghi storici e iconici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il Fondo nazionale del turismo, prosegue la nota, si rafforza il sostegno di Cdp per la valorizzazione degli asset immobiliari, con particolare riferimento agli alberghi storici e iconici su tutto il territorio nazionale. Saranno mobilitati fino a due miliardi di euro, a valere sulle risorse di Cdp, per un totale di 750 milioni di euro, e su ulteriori fondi di investitori terzi. Il Mibact contribuirà attraverso un fondo istituito con il decreto Rilancio fino a 150 milioni di euro. Il Fondo potrà concedere agli attuali proprietari un diritto di riacquisto da esercitare in un arco di tempo congruo rispetto alle stime di ripresa del mercato ricettivo internazionale. Ove possibile, inoltre, si promuoverà il reinvestimento dei proventi della vendita nell’attività di gestione, sostenendo l’occupazione e il miglioramento degli standard qualitativi delle catene alberghiere del paese. “Grazie a Cdp nasce oggi un potente strumento per sostenere lo sviluppo del settore turistico, uno degli assi portanti dell’economia nazionale al quale il governo ha riservato attenzione sin dal principio dell’emergenza Covid: parte importante di questo settore è il tessuto imprenditoriale dell’ospitalità italiana, un comparto ricco ed eterogeneo", ha detto Franceschini, sottolineando la grande presenza di realtà a conduzione familiare e piccole catene alberghiere, che costituiscono una delle caratteristiche originali del turismo nel nostro paese. (segue) (Com)