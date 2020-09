Turismo: nasce Fondo nazionale di Cdp, investimenti fino a 2 miliardi in alberghi storici e iconici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un patrimonio messo a rischio dalla emergenza pandemica, e per difenderlo il decreto Rilancio ha stanziato risorse importanti per prevenire il depauperamento dell’ospitalità alberghiera italiana, evitando acquisizioni che ne compromettano il carattere identitario: risorse che presto saranno disponibili nel contesto del Fondo nazionale del turismo”, ha aggiunto. Il comparto, ha aggiunto Fabrizio Palermo, rappresenta uno dei settori chiave per il paese da un punto di vista economico e occupazionale: il momento di forte difficoltà che sta vivendo può, tuttavia, rappresentare un’opportunità per accelerarne la transizione verso un’offerta più professionale, competitiva e innovativa. "La nascita del Fondo rafforza ulteriormente la già consolidata capacità di intervento del Gruppo Cdp nel settore, favorendo la riqualificazione dei gioielli dell’ospitalità italiana e contribuendo così all’evoluzione del business model delle imprese turistico-alberghiere: il lancio del Fondo è parte della strategia organica del Gruppo per il turismo, basata su importanti iniziative nella formazione, innovazione, valorizzazione degli asset immobiliari e promozione del consolidamento dei gestori alberghieri, in linea con il Piano Industriale 2019-2021”, ha spiegato. Con la creazione del Fondo, ha concluso Giovanni Gorno Tempini, Cdp rafforza il suo ruolo a tutela del patrimonio turistico e culturale nazionale, puntando sull’eccellenza della tradizione italiana dell’ospitalità. "Si tratta di un impegno di lungo periodo che mette a disposizione la propria esperienza e capacità di fare sistema e sostenere lo sviluppo dei territori e la competitività del sistema ricettivo italiano: il turismo è uno dei settori trainanti della nostra economia, coerentemente con la storia del paese, e di conseguenza investire sul turismo è una scommessa per il futuro dell’Italia”, ha detto. (Com)