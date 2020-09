Turismo: Franceschini, Recovery fund per riqualificare strutture e sviluppo infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna che una parte significativa del Recovery fund sia finalizzata ad interventi di riqualificazione delle strutture ricettive e per lo sviluppo delle infrastrutture, chiaramente in accordo con le varie associazioni di categoria. Così il ministro per i Beni, le Attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa organizzata oggi da Cassa depositi e prestiti (Cdp) per presentare il nuovo Fondo nazionale per il turismo. "Non dobbiamo puntare su un turismo low cost, che spesso passa senza lasciare ricchezza, ma ad uno di qualità e con capacità di spesa, colto e che apprezza e rispetta la fragilità del nostro paesaggio", ha detto, sottolineando la necessità di sostenere tutte le attività che si trovano nei centri storici delle città d'arte, che stanno subendo conseguenze drastiche a fronte della mancanza di turisti stranieri. Il ministro ha poi sottolineato il tema delle infrastrutture soprattutto nel Mezzogiorno. "Si tratta di una questione, insieme alla mancanza dell'alta velocità in alcune zone del paese, che andrà affrontata nel quadro del Recovery fund: il problema delle infrastrutture infatti riguarda moltissimo il turismo, ed è la precondizione per lo sviluppo del comparto", ha concluso. (Ems)