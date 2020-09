Angri (Sa): M5s, nessun apparentamento né accordo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto nel corso dell'ultima tornata elettorale che per noi rappresenta un nuovo punto di partenza per costruire un'alternativa politica seria per la nostra città". Lo ha dichiarato Giuseppe Iozzino, candidato sindaco del M5s Angri. "Il cambiamento non è mai una cosa facile e indolore - ha proseguito Iozzino - probabilmente non era ancora il momento giusto per Angri. In merito alla tornata elettorale del ballottaggio, lasciamo i nostri lettori liberi di scegliere chi votare, pur essendo convinti che avranno una seria difficoltà a fare una scelta tra due ex sindaci che hanno già governato Angri con risultati scadenti. Noi intanto vogliamo essere chiari e diretti: non faremo accordi politici con nessuno, né tantomeno apparentamenti, anche se potrebbero garantirci una poltrona in consiglio comunale o in giunta. Non è questo che ci interessa: la nostra priorità è costruire un percorso condiviso con i cittadini, credibile e leale. Intanto, il Movimento 5 stelle continuerà il suo percorso sul territorio con convinzione e determinazione, certi che valga la pena continuare a credere nel cambiamento per la nostra città". (Ren)