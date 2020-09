Salerno: all'XI Forum della Borsa della ricerca 2020 il lancio di "Startime" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tutto finanziato con risorse proprie della Fondazione Emblema - ha proseguito il presidente della Fondazione Emblema - Obiettivo di Startime è creare un tessuto economico finanziario, un vero e proprio ecosistema per spin off, in grado di supportarne l'entrata nella società civile e il successivo sviluppo". Il percorso di Startime è articolato in tre fasi: Kick off: giornata di orientamento in full immersion; On board: 6 mesi di formazione con coaching personalizzato; Go live: valutazione del percorso di accelerazione da parte del Cts ed erogazione di un contributo a fondo perduto sino ad un massimo di 50.000 euro. Tutte le attività sono gratuite. Fondazione Emblema e Università di Salerno hanno fatto sapere di essere già al lavoro per la XII Borsa della Ricerca, in programma dal 25 al 27 maggio 2021. (Ren)