Abruzzo: Pescara, Consiglio comunale per crisi Ipermercati Auchan (2)

- L'iniziativa è sorta sulla scorta del fatto che, nel passaggio al nuovo gestore, la Margherita Distribuzione abbia di fatto spacchettato le licenze commerciali; questo ha determinato che, su 140 dipendenti, 75 abbiano optato per l'esodo incentivato, mentre i rimanenti 65 siano rimasti in carico a Margherita Distribuzione senza lavoro e in Cig a zero ore. La conseguenza, in assenza di ulteriori partner, è che questi ultimi, non essendovi alcuna certezza circa possibile ricollocazione, possano diventare esuberi già nelle prossime ore. I promotori dell'iniziativaaffermano nel documento che non possono essere lasciati alla sola discrezione della società subentrante i criteri in base ai quali selezionare i lavoratori da assorbire; nella considerazione, soprattutto, che tutti hanno uguali diritti a conservare l'occupazione evitando qualsiasi forma di ipotetica discriminazione. (Gru)