Migranti: Lamorgese, in Sardegna numero di sbarchi non è elevatissimo

- Gli sbarchi in Sardegna non costituiscono un "numero elevatissimo", circa mille in tutto il 2020. Lo ha affermato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese nel corso dell’audizione odierna al Comitato parlamentare Schengen. La ministra ha ricordato come tuttavia siano stati attuati dei gruppi di lavoro e tavoli di coordinamento a livello regionale in cui le prefetture di Nuoro e Oristano hanno deciso di offrire la disponibilità di strutture per alleggerire la gestione del Cas di Monastir. (Res)