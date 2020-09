Napoli: allerta meteo arancione, de Magistris chiude scuole, cimiteri e parchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine della riunione operativa il sindaco de Magistris ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido; questa chiusura riguarda ovviamente i plessi scolastici non interessati dalle consultazioni elettorali che sono allo stato già chiusi fino a lunedì. Analoga chiusura è stata disposta sempre per venerdì per tutti i parchi e cimiteri cittadini e per gli impianti sportivi all'aperto. Sono sospesi gli eventi programmati per domani all'aperto". E infine: "Si raccomanda di seguire con particolare attenzione le norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo sia per forti raffiche di vento che per fenomeni idrogeologici rilevanti". (Ren)