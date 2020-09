Regionali: Caso (M5s), oggi prefetto di Napoli in audizione a commissione antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in commissione antimafia abbiamo avuto in audizione il Prefetto di Napoli Marco Valentini, che ci ha rappresentato l'attuale situazione nel capoluogo campano. L'ho ringraziato per l'immenso lavoro portato avanti sul territorio, l'attenta vigilanza compiuta in campagna elettorale, la sensibilità mostrata da subito a realtà complesse dell'area metropolitana. Raccoglieremo i suoi suggerimenti e mi auguro di averlo nuovamente tra noi. Abbiamo bisogno del contributo di queste personalità nel contrastare in modo ancora più efficace la criminalità organizzate". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Andrea Caso al termine dell'audizione - in seduta plenaria - del Prefetto Valentini tenutasi oggi a Roma: "Spero che la politica raccolga il suo appello a formare una nuova classe dirigente soprattutto nei comuni sciolti per mafia e che prevalga una cultura che sottragga i minori ad un futuro criminale". (Ren)