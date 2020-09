Sardegna: a Cagliari vertice fra Città metropolitana, Comune, scuola e società sportive su uso palestre scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempi e modalità per la ripresa delle attività sportive in orario extrascolastico negli impianti sportivi annessi alle scuole di rispettiva competenza saranno discussi in un incontro convocato dalla Città metropolitana di Cagliari e dal comune di Cagliari e che vedrà coinvolte le direzioni scolastiche e i rappresentanti dell'associazionismo sportivo (Coni e Cip), alla presenza dei rappresentanti degli Uffici scolastici regionale e provinciale. "Il nostro obiettivo - ha spiegato Alessandro Balletto, consigliere delegato alla Pubblica istruzione della Città metropolitana di Cagliari - è quello di garantire il diritto allo studio in sicurezza per i nostri 32 mila studenti, ma nondimeno vogliamo tutelare e favorire il diritto allo sport in altrettanta sicurezza degli oltre 80 mila iscritti alle associazioni sportive del territorio, che da sempre usufruiscono dei nostri spazi negli orari extrascolastici. Con questo incontro confidiamo di chiarire tutte le perplessità dei dirigenti scolastici e di giungere a una soluzione condivisa che possa soddisfare entrambe le parti". (segue) (Rsc)