Napoli: assessori Palmieri e Panini, saldate tutte le pendenze delle cedole librarie

- Il Comune di Napoli dal mese di luglio ha accreditato 30 librerie in città che hanno fatto richiesta per fornire i libri scolastici con il nuovo sistema della cedola virtuale che consente al genitore di ritirare i libri attraverso l'esibizione della propria tessera sanitaria. "Alcuni librari - ha spiegato in una nota gli assessori all’Istruzione Annamaria Palmieri e al Bilancio Enrico Panini - lamentando il ritardo dei pagamenti dello scorso anno, stanno ricorrendo alla richiesta di anticipo di denaro da parte degli utenti che è del tutto scorretta. A riguardo informiamo che nella serata di ieri 24 settembre è stata inviata alla Tesoreria la somma di 1 milione e 400 mila euro circa che salda tutte le pendenze dello scorso anno scolastico. Pertanto ogni richiesta di anticipazione all’utenza non ha alcuna giustificazione", hanno concluso.(Ren)