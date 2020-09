Abruzzo: martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Torna a riunirsi l'Assemblea legislativa regionale dell'Abruzzo dopo il referendum costituzionale e il primo turno delle amministrative. Il Consiglio abruzzese è stato convocato per martedì 29 settembre alle ore 11, nella sala Ipogea del palazzo dell'Emiciclo per esaminare il seguente ordine del giorno: interpellanza recante: "Ambulanza donata alla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila dal gruppo consiliare Movimento cinque stelle"; interpellanza recante: "Adempimenti di Regione e Arta per consentire caratterizzazione e conseguente bonifica della discarica di Bussi"; interpellanza recante: "Audit di cardiochirurgia del presidio ospedaliero Ss. Annunziata di Chieti"; interpellanza recante "Covid hospital - ex palazzina Ivap"; interpellanza recante: "Affidamento esterno dei sistemi informativi per la presa in carico e per la gestione dell'emergenza coronavirus"; "interpellanza recante: "Provvedimenti del governo regionale in merito all'aumento del numero di contagi da coronavirus in Valle Peligna". Al termine della discussione dedicata ai documenti politici l'Aula esaminerà il progetto di legge: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica". All'ultimo punto dell'ordine del giorno è prevista la votazione sulla risoluzione "Progressioni verticali personale di ruolo della giunta regionale ai sensi della legge Madia".