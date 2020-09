Como: Zoffili (Lega) su omicidio Don Roberto, a Lamorgese chiediamo approfondimenti e invio agenti e militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridha Mahmoudi, il tunisino con decreto di espulsione che ha accoltellato a morte don Roberto Malgesini, è stato denunciato per resistenza e oltraggio dopo che ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria in carcere: prima ha minacciato di morte i poliziotti poi, quando hanno aperto la cella, si è scagliato contro di loro. Così in una nota Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega e presidente del comitato bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo in materia di immigrazione. "Proprio oggi, nel corso dell'audizione davanti al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen che presiedo, ho chiesto al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese approfondimenti sull'efferato delitto invitandola ancora una volta a potenziare gli organici delle forze dell'ordine e dei militari dell'operazione 'Strade Sicure', nella provincia e nella città di Como, che essendo territori di confine sono particolarmente gravati dalle problematiche connesse ai flussi migratori", ha detto, aggiungendo di aver chiesto al ministro che vengano forniti i dati di "tutti gli immigrati clandestini presenti sul territorio della provincia di Como che, come l'assassino di don Roberto, sono in attesa di essere rimpatriati avendo ricevuto un provvedimento di espulsione, oggetto dell'interrogazione parlamentare presentata con i colleghi Nicola Molteni, Alessandra Locatelli e Claudio Borghi". (Com)