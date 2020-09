Sardegna: operazione Fiamme gialle a Cagliari, in manette 19enne sorpreso con 364 dosi di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 19enne cagliaritano è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Cagliari perchè trovato in possesso di 275 dosi di eroina (per un totale di 33,5 grammi), 89 di cocaina (per un totale di 10 grammi), oltre a 300 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Il giovane è stato sorpreso durante un servizio di perlustrazione del territorio: una pattuglia di Baschi verdi, nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia, all'altezza di via Magellano ha notato il "classico" movimento di persone legato ad un'attività di spaccio. Nel corso dell'operazione è stato arrestato anche un 39enne, anch'egli cagliaritano, intento a fare da "vedetta" e trovato in possesso di quattro dosi di metadone. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Uta. Nel corso del 2020 i finanzieri hanno segnalato alla Prefettura 163 soggetti (di cui 8 minori), denunciate alla Autorità giudiziaria 27 persone, arrestati 22 spacciatori (di cui 1 minorenne) e sequestrati 6,3 kg di cocaina, 1,6 kg di marijuana, 10,57 kg di hashish, 41,9 grammi di eroina, 153 grammi di sostanze psicotrope e 14 spinelli. (Rsc)