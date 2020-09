Coronavirus: Piemonte, al via screening su personale sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore ha inoltre chiarito che la Regione ha aderito al programma di screening sierologico nazionale, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha visto il coinvolgimento di circa ottomila cittadini piemontesi. È stato ordinato un milione di test antigenici per un utilizzo diffuso, che rappresenteranno “una svolta” perché molto rapidi, meno invasivi e con capacità diagnostica molto simile al tampone tradizionale. Infine, è in corso una sperimentazione, presso l’ospedale Amedeo di Savoia e l’Università degli Studi di Torino, su test salivari meno invasivi rispetto ai tamponi tradizionali. Durante la mattina sono state trattate anche interrogazioni su: risorse e pianificazione dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPre.S.A.L.) del gruppo del Partito Democratico; chiarimenti sulla gestione dell’Ospedale di Lanzo del gruppo Partito Democratico. N.B. La presente comunicazione è mancante di virgolettati e nomi secondo quanto disposto dall’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 in tema di par condicio nei periodi pre elettorali e referendari. (Rpi)