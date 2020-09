Sardegna: Caddeo (Progressisti), nessuna sicurezza anti Covid sugli autobus di linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tutti i territori della Sardegna arrivano segnali di enorme preoccupazione rispetto alla sicurezza che dovrebbe essere garantita sui mezzi pubblici. I ragazzi non sono messi nelle condizioni di mantenere le distanze e sono costretti a stare uno sull'altro, in alcuni casi persino in piedi nei bus che effettuano il servizio extraurbano". La denuncia arriva dalla consigliera regionale dei Progressisti, Laura Caddeo, prima firmataria dell'interrogazione rivolta all'assessore Todde sul sistema di trasporto pubblico degli studenti. "Eravamo certi che avrebbe regnato il caos, ma ancora una volta non ci hanno voluto dare ascolto. I pullman - ha spiegato Caddeo - stanno viaggiando stracarichi, alle fermate si stanno verificando pericolosi assembramenti e molti studenti rimangano perfino a terra, non potendo raggiungere il proprio istituto scolastico. La situazione è già estremamente grave ora che gli orari di lezione sono ancora provvisori e ridotti e non potrà che peggiorare nel momento in cui si completeranno le aperture delle scuole", ha concluso. (Rsc)