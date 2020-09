Molise: Toma, oltre 3 milioni per eventi atmosferici 2017, firmate convenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a euro 3.697.837,50 le risorse relative all’annualità 2020 del "Piano degli investimenti" per lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della regione Molise. Questa sera, presso la sala Parlamentino di palazzo Vitale, sono state stipulate le convenzioni per l’affidamento delle funzioni di soggetto attuatore. Da una parte, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, quale commissario delegato; dall’altra, i rappresentanti legali di Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, comuni di Campodipietra, Limosano, Lucito, Oratino, Pietracatella, Tufara. "Con la firma delle convenzioni – dichiara il presidente Toma – si conclude l’iter finalizzato ad ottenere il finanziamento sulla base di quanto comunicato dalle amministrazioni in relazione agli interventi già realizzati, quelli in corso di esecuzione con altre risorse finanziarie e quelli ancora da realizzare". "Il capo del dipartimento della Protezione civile - precisa il governatore - ha ribadito che le risorse finanziarie saranno trasferite con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori". (Com)