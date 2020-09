Portici (Na): minaccia la moglie per denaro, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Portici (Na) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 47enne di Ercolano. L’uomo è accusato di essere andato all’interno dell’appartamento della moglie, dove, ubriaco e agitato, avrebbe minacciato di uccidere la donna qualora non le avesse dato del denaro per comprare alcol e droga. La vittima è riuscita a chiedere aiuto al 112. Tempestivo e provvidenziale l’intervento dei carabinieri che sono entrati in casa e hanno bloccato l’uomo. (Ren)