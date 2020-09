Sardegna: assessore Pili, efficientamento energetico opportunità di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficientamento energetico in edilizia rappresenta uno dei 'cluster' di sviluppo più importanti e rappresentativi a livello locale. Lo ha affermato l'assessore regionale all'Industria della Sardegna, Anita Pili, nel corso della presentazione del "Rapporto annuale 2020" sulla certificazione energetica degli edifici realizzato dall'Enea e dal Comitato termotecnico italiano. "Le Regioni - ha chiarito l'assessore - rivestono un ruolo determinante in termini di armonizzazione tra le esigenze del centro e quelle della periferia, tra le preminenti necessità di aderenza alle istanze di carattere generale e le singole vocazioni espresse dalle comunità locali". "In questa specifica contingenza storica, di emergenza planetaria e di ridefinizione di nuovi paradigmi – ha aggiunto l'assessore Pili, intervenendo come coordinatore della Commissione energia della Conferenza delle Regioni – ogni iniziativa volta a canalizzare risorse rilevanti sotto il profilo economico e sociale ha una valenza oltremodo preziosa nel contribuire a tradurre le sofferenze di sistema discendenti da una crisi in opportunità di sviluppo e benessere per l'intera collettività. In particolare, dirimenti si riveleranno essere in tal senso le future sfide europee nell'ambito dell'energia e dell'ambiente, a cui peraltro è strettamente correlato anche il tema della salute pubblica, e la loro capacità di sapersi capillarizzare, attraverso politiche di sviluppo mirate e processi di progettazione integrati e sinergici, coinvolgendo tutti i livelli della governance di un territorio". (segue) (Com)