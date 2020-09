Sardegna: nasce Maristanis, progetto per valorizzare aree del golfo di Oristano, avrà sostegno di Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 'Contratto di costa', nell'ambito del progetto 'Maristanis' - ha detto l'assessore regionale all'Ambiente Gianni Lampis - rappresenta uno strumento indispensabile per la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche del territorio del golfo di Oristano e punta ad una migliore tutela e gestione del sistema di zone umide, che in Sardegna hanno un ruolo fondamentale. La regione Sardegna intende promuovere l'uso sostenibile delle risorse costiere e la sensibilizzazione dei cittadini su valore, conservazione e tutela delle coste - ha aggiunto l'assessore Lampis -. Grazie al 'Contratto' si potranno promuovere politiche di sostenibilità ambientale compatibili con quelle di sviluppo di quel territorio, fornire soluzione concrete per l'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la gestione-conservazione degli ecosistemi marino-costieri e realizzare un modello di sviluppo economico-sociale innovativo, basato sulla tutela delle risorse ambientali e la promozione di buone pratiche di green e blue economy, che già si stanno sperimentando nel Golfo di Oristano per la creazione di nuovi posti di lavoro". (segue) (Rsc)