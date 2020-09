Napoli: De Magistris, furti al servizio verde non ci intimidiscono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni ignoti hanno compiuto azioni inqualificabili per bloccare servizi fondamentali della città: presso il vivaio Doganella, ieri notte, sono stati sottratti al servizio verde della città due camion, un monocabina e un doppia cabina mentre di un terzo hanno portato via le chiavi, lasciando così attualmente in dotazione del Servizio un solo mezzo per le squadre di intervento". La denuncia in una nota del Comune: "Lunedì scorso, i giardinieri della Municipalità 6 hanno segnalato il furto del camion utilizzato per raccogliere e smaltire lo sfalcio del verde, in entrambi i casi si trattava di veicoli in buone condizioni, immatricolati nel 2015, che agevolavano e velocizzavano il lavoro sui territori". (segue) (Ren)