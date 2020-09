Sardegna: percepivano indebitamente Reddito cittadinanza, due persone denunciate a Villacidro e Sant'Antioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne titolo. Per questo due persone, una residente a Villacidro e l'altra a Sant'Antioco sono finite nei guai dopo le verifiche effettuate dalle Fiamme gialle delle Tenenza di Sanluri ed Iglesias. L'attività ispettiva ha permesso di accertare che, la persona residente a Villacidro, è risultata avere una situazione patrimoniale immobiliare al di sopra dei limiti previsti dalla legge (30.000 euro) e, conseguentemente, essere privo del diritto ad accedere alla concessione dell'invocato beneficio. A Sant'Antioco, la persona finita sotto la lente dei Finanzieri invece è risultata aver presentato una dichiarazione sostitutiva unica (il documento con il quale si autocertifica la propria situazione reddituale) nella quale non aveva indicato proventi derivanti da vincite ottenute al gioco online e il cui importo lo avrebbe posto in una situazione economica al di fuori dei limiti imposti per la concessione del Reddito di cittadinanza. (segue) (Rsc)