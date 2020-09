Sardegna: percepivano indebitamente Reddito cittadinanza, due persone denunciate a Villacidro e Sant'Antioco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soggetti controllati sono stati segnalati sia alla procura della Repubblica di Cagliari per aver indebitamente percepito una somma complessiva pari a 17.272 euro (8.000 euro nel primo caso, 9.272 euro nel secondo), che all'Inps per il recupero dell'indebito percepito. Dall'inizio dell'anno, la Guardia di finanza ha individuato 272 casi di irregolarità per un importo indebitamente percepito pari a oltre 955.000 euro complessivi. (Rsc)