Cultura: Fondazione Tim sostiene musica classica italiana, erogazione complessiva di 400 mila euro (2)

- "Vite parallele" è il titolo del Festival che si tiene nelle due città dal 24 settembre al 12 ottobre: un accostamento musicale tra Ludwig van Beethoven e Franz Schubert che rappresenterà anche la base di un originale progetto audiovisivo di divulgazione a firma del musicologo Piero Rattalino. La Fondazione Teatro Donizetti, prosegue la nota, ha sede a Bergamo e vuole diventare anche un simbolo di ripartenza dell'Italia attraverso la cultura musicale: il teatro intende dar vita ad una web Tv che permetterà al pubblico nazionale e internazionale di seguire in streaming i titoli in cartellone; sarà inoltre creata una programmazione di contenuti speciali di taglio divulgativo/educativo pensato anche per il pubblico più giovane, a cura del direttore artistico del festival Donizetti Opera, Francesco Micheli. L'Associazione sistema delle orchestre e dei cori giovanili e infantili in Italia Onlus ha pianificato per i prossimi mesi una serie articolata di attività locali e nazionali al fine di promuovere l'educazione musicale per la lotta al disagio infantile e giovanile, nonché per affermare la forza di cambiamento che la musica porta nelle vite di molti bambini e ragazzi cresciuti in ambienti svantaggiati socialmente o culturalmente. (Com)