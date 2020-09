Sardegna: operazione Nas a Quartu, sequestrate cinque tonnellate di pesce destinate a ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque tonnellate di pesce, fresco e congelato, in un deposito di Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano, per un valore complessivo di circa 300 mila euro e destinato ai ristoranti di Cagliari, è stato sequestrato dai Carabinieri del Nas. Il deposito in cui la merce era conservata non aveva la necessaria registrazione all'autorità sanitaria ed era adibito a deposito frigorifero senza le autorizzazioni. I militari hanno posto sotto sequestro anche tre celle frigorifere e l'intero locale, per un ulteriore valore commerciale di circa 700 mila euro. Nei guai è finito il titolare dell'impresa, un cagliaritano, che è stato denunciato. Sono in corso ulteriori accertamenti per accertare altre eventuali ulteriori irregolarità dell'attività di commercio del pesce e responsabilità di altre persone coinvolte nello smercio dei prodotti.(Rsc)