Piemonte: Regione, disavanzo di bilancio ridotto di oltre 300 milioni (2)

- L’Assessore al Bilancio ha commentato che continuare a diminuire il disavanzo, addirittura in modo superiore a quanto richiesto, vuol dire scaricare le generazioni futuro di un grave fardello. In più, per la prima volta viene parificato senza eccezioni il rendiconto: una soddisfazione che la Giunta desidera condividere anche con il personale della Regione che ha lavorato con grande professionalità per raggiungere questo risultato. Infine, spending review, regolamento di contabilità, controllo di gestione e legge di stabilità sono le promesse fatte ai piemontesi e che sono state mantenute. L’Assessore ha aggiunto che si continuerà a lavorare con abnegazione per raggiungere i risultati richiesti dalla Corte. L’Assessore alla Sanità si è soffermato sul fatto che il settore rappresenta il 72,87% della spesa regionale, per un importo complessivo di circa 8,883 miliardi di euro, e si è dichiarato soddisfatto della collaborazione che si è instaurata tra la Regione e gli uffici della Corte dei Conti, dalla quale sono derivati i risultati positivi ottenuti. Ha quindi rimarcato che sulla spesa corrente si registra un deficit strutturale con bisogni crescenti e risorse stabili, elemento che la Giunta regionale ha evidenziato, con forte preoccupazione, fin dal primo giorno del suo insediamento e sul quale sono state fornite precise indicazioni alle Aziende sanitarie regionali, chiedendo ai Direttori generali di essere particolarmente rigorosi e di aumentare l’efficienza. Rispetto alle previsioni di uno sforamento di 450 milioni, è stato ottenuto un notevole miglioramento grazie ad un’efficace azione di monitoraggio e di controllo. Sul fronte degli investimenti, è stata trovata una situazione di stallo che la Giunta ha sbloccato sia per quanto riguarda Torino (Parco della Salute) che Novara (Città della Salute e della Scienza), le cui gare stanno procedendo speditamente. È stato finalmente aperto Verduno; per gli altri ospedali, si è voluto verificare, come nel caso di Moncalieri, che il sito individuato fosse idoneo, a breve riprenderanno i lavori a Nizza Monferrato, per il VCO si è in fase di valutazione, per Saluzzo si pensa ad un nuovo ospedale, così come per Ivrea, Vercelli, Cuneo e Alessandria. La Regione è consapevole che molte strutture sono vetuste e lavora per un rinnovamento, con investimenti sulle nuove tecnologie e sulle apparecchiature. L’Assessore ha voluto anche rilevare che nell’erogazione dei Lea (livelli essenziali di assistenza) il Piemonte è sempre tra le Regioni migliori e lavora per mantenere questo standard elevato, e che per le liste d’attesa, problema accentuato dall’emergenza Covid-19, la Giunta ha chiesto ed ottenuto un finanziamento di 35 milioni dal Governo, che presto darà i suoi frutti con una possibilità di riduzione delle liste sul territorio piemontese. (Rpi)