Migranti: Alan Kurdi starà alla fonda davanti ad Arbatax per ripararsi dal maltempo

- L'Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca Sea Eye che ha a bordo 125 migranti, starà alla fonda davanti al porto di Arbatax, in Sardegna, nei pressi dell'isolotto di Ogliastra per tre o quattro giorni per ripararsi dal maltempo: le previsioni parlano di raffiche di maestrale anche di oltre 50 chilometri all'ora previste per questa notte. La nave ha preso a bordo 133 migranti nel corso di tre distinti interventi effettuati fra il 19 ed il 20 settembre scorsi: fra di loro anche una sessantina di minori (il più piccolo ha cinque mesi). 8, due minori e le loro famiglie, sono evacuati martedì sera per ragioni mediche dalle autorità italiane. (segue) (Rsc)