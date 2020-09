Imprese: Cdp Venture Capital Sgr investire 3,5 milioni in BrandOn Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cdp Venture Capital Sgr - Fondo nazionale innovazione investe 3,5 milioni di euro nella società BrandOn Group attraverso il Fondo Italia Venture I (già azionista al 9,1 per cento dal 2018 con un milione di euro di investimento) e il Fondo Italia Venture II. Stando al relativo comunicato stampa, il round, che ammonta a circa cinque milioni di euro, vede Cdp Venture Capital Sgr quale lead investor, in coinvestimento con Primomiglio e Vulcano, già azionisti della società. Le finalità dell’operazione, prosegue la nota, sono facilitare lo sviluppo della società, anche attraverso nuove acquisizioni, e rafforzare il suo posizionamento come uno dei principali partner tecnologici per le vendite online nel mercato europeo, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno alle Pmi italiane che desiderano sviluppare le vendite attraverso i canali digitali e marketplace internazionali. Il nuovo round di raccolta servirà anche a potenziare la struttura organizzativa della sede di Napoli della società. (segue) (Com)