Torino: commemorate le vittime dei moti del settembre 1864

- Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, ha commemorato questa mattina, davanti alla lapide posta in piazza San Carlo 161, a Torino, “l’orgoglio, la tenacia, il coraggio e, soprattutto, l’esempio” dei 52 morti e dei 187 feriti durante gli scontri del 21 e 22 settembre 1864. Il presidente ha sottolineato come i torinesi, che avevano combattuto per l’unificazione nazionale nel 1861 e creduto nel vento del Risorgimento che da Torino aveva soffiato verso il resto d’Italia, non avevano immaginato che la capitale del Regno potesse essere trasferita a Firenze per via della convenzione stipulata tra Italia e Francia. Questa fu, infatti, “la scintilla delle vibranti proteste popolari da parte di chi vide in quella scelta la volontà di sminuire e svuotare Torino del proprio ruolo di capitale del Risorgimento e del Paese”. I manifestanti che andarono, ignari, incontro alla morte sono testimoni della scelta di non accettare in silenzio ”un atto inopportuno e indecoroso, un’imposizione fatta al popolo che aveva animato la lotta per l’unità dell’Italia”.(Rpi)