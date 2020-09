Pescara: tre persone denunciate per spaccio dalla Guardia di finanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violazioni previste dal Codice della strada contestate dalle pattuglie nelle ultime settimane hanno riguardato in tutte e tre le circostanze, casi di reiterazione nella guida senza patente "perché revocata, non rinnovata o ancor più, mai conseguita". Peraltro uno dei soggetti è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale in quanto – a bordo di un motociclo, in via Raiale – non ottemperava all'alt della pattuglia e accelerava bruscamente dirigendosi volontariamente verso uno dei militari per poi scappare con una manovra repentina e pericolosa, così sottraendosi in un primo tempo al controllo. Ma la fuga è durata ben poco e lo stesso, rintracciato nel quartiere, è stato bloccato e così identificato, verbalizzato e denunciato. Con i servizi della specie disposti, la Guardia di finanza è presente sul territorio di Pescara, specie nelle zone maggiormente rischiose, ed opera quotidianamente nell'interesse e a tutela dei cittadini, non solo nell'ambito dei servizi di polizia economica e finanziaria tipici del corpo ma anche quale forza di Polizia chiamata a concorrere nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. (Gru)