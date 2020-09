Sardegna: dall'Università di Cagliari un piano per l'uguaglianza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La parità di genere e l'inclusione sono parole chiave del nostro Piano strategico - commenta Maria Del Zompo, rettore dell'Università di Cagliari -. In un periodo storico in cui finalmente questi temi stanno spesso rimbalzando nel dibattito pubblico, il nostro Ateneo ha scelto da tempo di passare ai fatti: il Piano per l'uguaglianza di genere si affianca al Bilancio di genere, che conterrà tutte le azioni intraprese per far sì che concetti come questi non rimangano sulla carta, o - peggio - restino come vuote enunciazioni di principio". (segue) (Rsc)