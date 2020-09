Piemonte: Regione, prima riunione del Tavolo oratori piemontesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assessore alla Famiglia e Politiche sociali della Regione Piemonte, Chiara Caucino, ha convocato ieri nei suoi uffici il primo incontro operativo del "Top", il Tavolo Oratori Piemontesi, il cui protocollo è stato sottoscritto nel luglio scorso da Regione Piemonte e Regione Ecclesiastica piemontese. Oltre all’Assessore, erano presenti il Vescovo delegato per la Pastorale giovanile, monsignor Guido Gallese, il responsabile regionale per la Pastorale govanile, don Luca Ramello e alcuni rappresentanti delle realtà oratoriali come don Stefano Votta, presidente della NOI - Torino, don Brunello Floriano per ANSPI Piemonte, Valentina Bellis per gli oratori salesiani, don Marco Masoni, direttore della Pastorale giovanile di Novara. Caucino ha sostenuto che l’adozione delle linee guida regionali, approvate dalla Giunta nei giorni scorsi, è la risposta organica ad una necessità di regolamentazione emersa dai territori. Nondimeno, l’incontro è stato l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte e per immaginare specifiche di dettaglio per rendere ancor più efficaci le indicazioni generali. (segue) (Rpi)