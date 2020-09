Milano: Granelli, trasporto aereo ha garantito continuità interventi in città durante la serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto aereo è stato fondamentale durante la serrata, permettendo di mantenere attivi gli interventi nelle nostre città garantendone la continuità: ora bisogna ripartire, affrontando le criticità del traffico, della congestione e dell'impatto ambientale che già esistevano e sono ancora più importanti oggi. Così Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del comune di Milano, intervenuto oggi ad un webinar della Luiss Business School sul ruolo dei corrieri aerei internazionali. "In un percorso di transizione e riorganizzazione della città dobbiamo utilizzare al massimo le tecnologie disponibili per favorire gli operatori che scelgono di usare mezzi sostenibili sul piano ambientale", ha spiegato, sottolineando anche la necessità di meccanismi di interscambio modale nei pressi della città. "Nelle aree urbane più dense le operazioni di consegna devono essere svolte non sono con mezzi sostenibili, ma anche che occupano poco spazio nel traffico cittadino, per vincere i temi della congestione e dell'inquinamento", ha aggiunto. (Ems)