Imprese: Cdp Venture Capital Sgr investire 3,5 milioni in BrandOn Group (2)

- “La multicanalità e la digitalizzazione sono prerogative che l’emergenza Covid-19 ha reso ancora più urgenti e fondamentali per le imprese del nostro paese: l'operazione mira ad accelerare lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle aziende italiane, attraverso le competenze e le tecnologie messe in campo da BrandOn Group come partner per la gestione delle vendite online attraverso i canali digitali”, ha commentato Enrico Resmini, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital Sgr. “Ci lusinga che Cdp Venture Capital Sgr abbia scelto la nostra società come partner per sostenere le imprese italiane nel percorso verso una necessaria digitalizzazione: in un momento così delicato per il tessuto imprenditoriale del nostro paese, infatti, è fondamentale abilitare le Pmi nel processo di acquisizione di tutti gli strumenti necessari all’accelerazione digitale dei propri canali di vendita”, ha aggiunto Paola Marzario, fondatore e presidente di BrandOn Group. “Con l’ingresso dei nuovi capitali saremo in grado di rafforzare la struttura organizzativa della sede di Napoli della società, mediante l’inserimento di profili commerciali e It: si tratta di un segnale importante per l’intero settore del retail digitale, che, soprattutto in questi ultimi mesi, ha rappresentato un ruolo strategico per diverse attività che hanno visto bloccati i propri canali di vendita tradizionali", ha detto. (Com)